Псковичка снялась в комедийном сериале «Друг на час» на ТНТ

13:45, 03 апреля 2023, ПАИ

Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в комедийном сериале на ТНТ. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на пресс-службу телеканала. Уроженка Пскова исполнила роль бывшей жены главного героя сериала Лехи, которого играет актер Борис Дергачев.

«Это история о сердобольном пенсионере и инфантильном стартапере, которые отправляются во все тяжкие, чтобы заработать деньги и полюбить жизнь, обещает удивлять нестандартным сюжетом и мощным актёрским дуэтом Бориса Дергачёва и Сергея Шакурова», - отметили в пресс-службе телеканала.

Ранее Марина Васильева снялась в таких проектах, как «Нелюбовь», «Топи», «Общага». Также в актёрский состав «Друга на час» вошли Елена Валюшкина, Егор Корешков, Виктор Бычков.

Исполнительным продюсером сериала стал Эмиль Никогосян (фильмы «Чемпионы» и «Идеальная семья»), который написал сценарий в соавторстве с Александром Маркиным («Чемпионы», «Идеальная семья»).

Режиссёр-постановщик проекта – Александр Бойков. Он работал над сериалом «Отпуск». Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ, продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

«Участвовать в проекте я согласился в том числе из-за людей. Режиссер и шоураннер [исполнительный продюсер. - Прим. ред.] Эмиль Никогосян, мои партнеры Сергей Каюмович Шакуров и Мариночка Васильева. С таким составом вообще не страшно и даже плохой сценарий станет хорошим. Но нам со сценарием изначально сильно повезло. В первую очередь, это сериал о том, как люди могут коммуницировать друг с другом. Как общаются внутри семьи, как общаются друзья. Он про понимание друг друга», - рассказал исполнитель главной роли Борис Дергачёв.

Комедия «Друг на час» выйдет с 17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Друг на час» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в 2022 году. Первые зрители особенно отмечали актёрский дуэт Сергея Шакурова и Бориса Дергачёва, нетривиальный подход к тонкой теме одиночества и дружбы, а также свежие визуальные решения. Также зрители обратили внимание на юмор сериала: в довольно серьезных темах он часто звучит с острой иронией и легкой насмешкой, но после всегда оставляет оптимистическое послевкусие.