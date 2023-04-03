Любовь потерпела поражение

15:04, 03 апреля 2023, ПАИ

Танцоры студии современного танца STAGE, хореограф Анастасия Уменушкина и режиссер Александр Суховский, рассуждали о человеческих взаимоотношениях в БКЗ Псковской областной филармонии 25 марта. Признания, ссоры, споры, трепетный шепот и гневный крик – все это звучало, но звучало безмолвно. Грация, нежность, страсть, жестокость - на языке тела, в движениях танца. И именно в безмолвии слышались подсказки для поиска ответа на вопрос, почему «Любовь терпит поражение».

Получилось ли разрушить мифы о любви? Смогли ли герои жить долго и счастливо или же их история действительно «потерпела поражение»?

Давайте рассуждать…

«Они жили долго и счастливо…»

Здесь вы не услышите реплик, ни увидите кричащих костюмов. Только приглушенный свет, минимум декораций, до жути трогательный аккомпанемент и яркая хореография.

Вы никогда не замечали, как язык тела стал актуален в искусстве в последнее время? Многие художники, творцы используют это как намек на то, что, разговаривая вслух, ты рискуешь ценностью сказанных тобой слов.

Через призму переосмысления взаимоотношений авторы обращают внимание на то, что пустых разговоров стало слишком много и людям необходимо больше чувствовать и взаимодействовать друг с другом.

12 эпизодов. История человеческих отношений состоит всего лишь из 12 эпизодов. Каждый из них уникален. На первый взгляд видишь только одну сюжетную линию, но стоит присмотреться внимательнее. Не все так просто, впрочем в любви иначе и быть не может. Мимолетное влечение, страсть, боль, ревность, неосознанность - очень трудно не присоединиться к душевным переживаниям героев. В этих уникальных кадрах каждый узнает себя.

Восхищает, как режиссер Александр Суховский и хореограф Анастасия Уменушкина очень аккуратно ведут диалог персонажей через символизм движений, декораций, света, музыки (которую мы еще обсудим). Преимущество в том, что трактовать предназначение этих «символов» можно по-разному.

Такая тонкая грань, где зритель еще пока не взаимодействует с происходящим, но он медленно и глубоко погружается в переживания и надежду персонажей, чтобы найти подтверждение одной фразы, прозвучавшей в интервью до спектакля: «…И жили они долго и счастливо…». На таком состоянии поиска разгадок, в котором ты пребываешь во время просмотра, очень редко удается себя поймать. Но в этот раз оно удалось.

Музыкальное сопровождение спектакля несомненно задает тон, именно музыка в большей степени влияет на восприятие зрителя. Альбом Love fail композитора Дэвида Лэнга стал отличной палитрой, чтобы найти нужные краски и передать эмоциональную составляющую влюбленных людей. Один эпизод – одна мелодия хорового, акапельного исполнения. Названия каждой композиции соответствует историям, происходящим на сцене.

Для зрителей, воспринимающих искусство на чувственном уровне, эта постановка особенно ценна. Она не навязывает ответы, не несет готовых суждений, не кричит о верном, правильном. Она дает простор для размышлений. Дает шанс вслушаться в тишину.

Анализируйте искусство. Говорите об искусстве. Будьте искусством.

Дарья Сергеева