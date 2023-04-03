По сингапурским методикам обучают детей в псковской гимназии

15:41, 03 апреля 2023, ПАИ

Сингапурские методики образования применяют в Ольгинской гимназии Пскова. Об этом рассказала руководитель частной школы Ольга Вихрова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По ее словам, в организации действует федеральный государственный стандарт. «Этот стандарт есть, он действует. А как мы его реализуем – это наша свобода. Сингапурские методики позволяют детям в игровой форме в очень увлеченном формате делать то, что они не совсем хотели бы делать», - сказала Ольга Вихрова.

Как отметила руководитель образовательного учреждения, работа в гимназии началась с методики математики Владимира Жохова.

«Я приглашала Владимира Жохова, математика, он соавтор наших учебников по математике. У него есть своя развивающая методика. Мы решили применить эту методику, потому что в ней сильная математика. Те нейронные связи, которые в начальной школе развивает ребенок, очень сильно потом сказываются на образовательных результатах», - уточнила Ольга Вихрова.

Она подчеркнула, что уже сейчас видна разница между теми детьми, кто начал учиться по этой методике, и теми, кто не смог пойти по ней. «Те дети, которые на тот момент были старше третьего класса, они не смогли по этой методике пойти. А те дети, которые с первого класса пошли по методике, выйдя сейчас в 5 класс, имеют совершенно другое мышление, они быстрее соображают, быстрее считают», - добавила руководитель организации.