Открытое первенство Пскова по самбо пройдет 22 апреля

15:37, 03 апреля 2023, ПАИ

Открытое первенство Пскова по самбо среди юношей и девушек 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения пройдет в спортивном комплексе «Писковичи» с 21 по 23 апреля. Об этом сообщает Федерация самбо по Псковской области.

Как следует из положения, 21 апреля будет день заезда иногородних команд. В этот день будет работать мандатная комиссия и пройдет взвешивание участников соревнований.

В документе отметили, что иногородние спортсмены будут взвешиваться 22 апреля с 9:00 до 10:00. После взвешивания пройдет жеребьевка участников и совещание с представителями команд. С 10:30 до 11:00 - совещание судей, а в 11:00 начнутся соревнования.

23 апреля день отъезда иногородних команд.

Победителей и призеров наградят призами, грамотами и медалями соответствующих степеней.

Чтобы принять участие в открытом первенстве города, необходимо в мандатную комиссию до взвешивания подать следующие документы: именную заявку, которая заверена врачом диспансера или районной поликлиники в двух экземплярах. Также документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт или свидетельство о рождении и справка из школы с фотографией).

Помимо этого понадобится оригинал страховки о добровольном страховании от несчастного случая.

Главный судья соревнований - Дмитрий Михайлов.