Очередной выпуск программы «Секреты тела» выйдет на «Первом Псковском» 4 апреля

15:40, 03 апреля 2023, ПАИ

4 апреля в 7:30 на телеканале «Первый Псковский» выйдет новый 15-й выпуск передачи «Секреты тела».

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказывает о том, что влияет на осанку человека и с чем связаны боли в спине при её нарушении.

В программе специалисты показывают простой комплекс упражнений для повышения мышечного тонуса и поддержания правильного положения тела, который можно выполнять в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник, в 7:30, повтор — в субботу, в 9:50.