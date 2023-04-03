Псковичи могут стать донорами костного мозга

15:58, 03 апреля 2023, ПАИ

Псковичи могут стать донорами костного мозга, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Стать донором может любой здоровый человек от 18 лет до 45 лет и весом более 50 кг. Донорство противопоказано для людей с ВИЧ, туберкулёзом, болезнями крови и паразитарными заболеваниями.

Станция переливания крови Псковской области (Псков, Интернациональный переулок, 4) занимается пополнением Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для лечения больных со злокачественными заболеваниями крови. На станции забирают 3 мл крови, пробирку замораживают и отправляют в Институт гематологии для типирования.

Стать донором без ущерба для организма может любой здоровый человек, так как клетки костного мозга полностью восстанавливаются в течение месяца. Костный мозг — важнейший орган, который отвечает за обновление крови и иммунитет. Пересадка костного мозга — иногда единственный шанс на выздоровление для тех, кто борется с онкологическими, наследственными и иммунодефицитными заболеваниями.