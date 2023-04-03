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Общество

Стартапы разрабатывают школьники в псковской гимназии

Разрабатывать стартапы учат детей Ольгинской гимназии Пскова. Об этом рассказала руководитель частной школы Ольга Вихрова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы обучаем детей по франшизе, которую разработали эксперты и профессора МГУ. Причем мы не заостряем внимание на терминах. Если мы скатимся до зубрежки, это очень быстро отобьет у детей желание учиться», - сказала Ольга Вихрова.

По её словам, сначала дети изучают теорию и контентную часть. «После этого ребята переходят в свои проекты и раз в полгода пишут в командах стартап. Это способствует не только получению знаний, но и прокачке софт-скилс и навыков. Потом они пишут свою бизнес-идею, делают прототип, исследование рынка и конкурентов, затем выходят на лендинг, и некоторые получают монетизацию», - подчеркнула гость студии.

После этого, как добавила руководитель гимназии, некоторые школьники едут защищать свои проекты в инновационный центр «Сколково» и МГУ.  Там они представляют свой проект в течение семи минут перед экспертами. «Дети презентуют свой проект по-взрослому, на большую аудиторию <…> А потом отвечают на профессиональные вопросы жюри. Так дети учатся правильно принимать критику», - рассказала Ольга Вихрова.

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