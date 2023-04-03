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Общество

Кошкин суд

Не каждый сознательный гражданин отважится защищать свои права в суде. А в нашем случае так и вовсе найдутся люди, которые возмутятся: «Скажите пожалуйста, на кону права её мурлычества кошки!» Именно так: в Псковском мировом суде продолжается слушание дела кошки Краски. По мнению её хозяйки, по факту являющейся истцом,  дизайнера Псковского музея-заповедника Анны Гашицкой, в одной из ветклиник города её питомице была оказана некачественная медицинская услуга, доставившая кошке немало мучений и дискомфорта. Чтобы вникнуть в суть дела, корреспондент ПАИ побывал на одном из слушаний и узнал позиции сторон.

Фото здесь и далее: Анна Гашицкая. Найдёныша Краску Анна Гашицкая выкормила с пипетки

«Котики головного мозга»

Анна Гашицкая не сразу дозрела до решения обратиться в суд с иском к ветклинике: её подопечная требовала много внимания, да и пандемия тогда ещё знатно бушевала. Но спустя почти два года она всё же сделала этот важный, с её точки зрения, шаг исключительно для того, чтобы этот случай не остался безнаказанным.

- Да, кто-то, возможно, скажет, что у меня «котики головного мозга», но надо же как-то «стимулировать» некоторых сотрудников ветеринарных клиник работать лучше, - убеждена хозяйка кошки. - Именно для того, чтобы с другими животными такого не случалось, я и решилась «запрыгнуть в последний вагон» и подать иск в суд.

Да и как она могла поступить иначе, ведь Краска фактически член её семьи? Совсем крохотным котёнком её подобрали на заправке, а к Анне она попала через объявление в интернете. И даже спустя время Анна Гашицкая не может без содрогания вспоминать пережитое. Ведь были моменты, когда она думала, что кошку уже не спасти.

- Чуть не залечили мою Краску! - делится историей своей любимицы хозяйка. - Но моя девочка проявила силу характера и выкарабкалась, что тогда на заправке в 2016-м, что в этот раз. У меня нет детей, и я не могу сравнить... Но для меня она как ребёнок, наверное. И это большое счастье, что у кошки не было осознания того, что у неё пришлось вырезать весь некроз от подмышек до паховой области. Представьте, была срезана вся кожа, жировая ткань и частично мышцы! Если у человека такое случится, он только от осознания уже может поехать крышей. Но мы-то это понимали! Обидно за кошку и за нас! Спасибо, что нашёлся специалист, который вытянул её фактически с того света.

Теперь Краска ходит в футболке. Но это не дань моде, а защита от зализывания шрамов.

«Однажды у кошки отвалился сосок»

Как разъяснил в ходе судебного заседания свидетель истца, её партнёр Евгений Сергеев, проблемы со здоровьем у Краски появились в январе 2020 года. В ходе обследования в ветклинике у неё в желудке было обнаружено инородное тело.

 - Нам предложили сделать операцию, а попутно ещё и стерилизацию, на что мы согласились, - пояснил свидетель. - А когда пришли забирать кошку, заметили у неё на животе небольшие белёсые пятнышки. К сожалению, Краске становилось всё все хуже. А однажды у неё буквально отвалился сосок.

Тогда хозяева кошки решили, что их питомице нужна помощь специалиста. Следующие двое суток кошка пробыла в стационаре той же клиники, но без особых улучшений её вновь выписали домой. При этом медсестра недвусмысленно давала понять, что, пытаясь лечить, некоторые хозяева порой причиняют животным ещё больше вреда, а эвтаназия как раз таки освобождает от мучений. Но Краске повезло: её хозяева были намерены бороться за кошачью жизнь до последнего!

- Когда мы принесли Краску домой и развязали попону, сбоку прямо на наших глазах стала расти трещина, буквально открывались внутренности кошки, - описывает шоковое состояние пары Евгений Сергеев. - Тогда мы решили искать другую клинику.

Ветеринарный врач Анна Гнедышева, выступавшая в ходе заседания в качестве свидетеля истца, вспоминает, что кошка поступила к ним на приём в тяжёлом состоянии с клиническими признаками ожоговой болезни.

- Наблюдалось обширное поражение кожи в местах операционного поля, а также проблемы с обменными процессами, - рассказала ветврач. - Из моей практики характер поражения может быть следствием агрессивной обработки с использованием не водного, а спиртового раствора йода. Сначала мы стабилизировали состояние кошки в условиях стационара. А дальнейшее заживление шло по вторичному типу, поскольку кожных покровов было недостаточно, чтобы полностью закрыть дефект.

Краска и её хозяйка живут душа в душу.

Звездная кошка

На полное восстановление у кошки ушло более двух месяцев, а сегодня так и вовсе Краска чувствует себя вполне удовлетворительно.

- Единственное неудобство: она теперь практически всё время ходит в футболочке, поскольку пытается зализывать былые раны, - говорит Анна. - Сейчас отчётливо видно, где у неё остались шрамы и даже была срезана основная часть мышц. Но в целом она уже молодец. А учитывая появившийся интерес к делу, теперь моя кошка ещё и звезда!

Стоит лишь добавить, что слушание дела продолжается и окончательный вердикт пока ещё не вынесен. Ответчик до завершения судебных разбирательств с комментариями не спешит, хотя и отмечает, что пытался идти на мировую с истцом.

 - Оплата истцом услуги в полном объёме и нежелание в письменном виде написать хотя бы пару строк о том, что у него есть какие-то претензии по качеству лечения, свидетельствуют только о том, что услуга была оказана качественно, - возразил в ходе заседания ответчик. - Претензии нужно предъявлять в разумный срок. То, что мы получили претензию через два года и ещё год предсудебный - это факт. Большинство доказательств утеряны. Он попросил суд учесть эти обстоятельства.

ПАИ продолжит следить за ходом дела Краски и обязательно расскажет о том, какое же решение примет мировой судья.

Анна Чаплыгина

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