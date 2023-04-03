Выставка «О Пскове, птицах и весне» откроется в городской библиотеке

17:01, 03 апреля 2023, ПАИ

На открытие выставки художника, дизайнера, педагога Лилии Момотовой «О Пскове, птицах и весне» приглашает псковичей Центральная городская библиотека 7 апреля, в 17:00. В экспозиции будет представлено 20 графических листов и несколько текстильных коллажей, сообщили ПАИ организаторы.

«Эта выставка открывает большой поэтический мир, очень личный и прочувствованный дневник жизни внимательного и чуткого художника, которому присуща глубина интимного повествования, детская чувствительность и изысканная утонченность», - отмечается в сообщении.

Лилия Момотова окончила Псковскую детскую художественную школу, затем Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Член Союза художников России. Специалист в области графического дизайна и оформления книги, художник-график. Работает в технике пастели. Участница профессиональных конкурсов, региональных и зарубежных выставок. Сейчас преподает в Псковском государственном университете.