Профсоюзы Пскова и Бреста обсудили сотрудничество в сфере социального партнерства

17:09, 03 апреля 2023, ПАИ

Предстоящую встречу Псковского областного совета профсоюзов и профобъединения белорусского города Бреста, а также взаимодействие по продвижению услуг профсоюзных санаториев обсудили участники онлайн-конференции, состоявшейся сегодня, 3 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Мы сегодня работаем в тесной связке профсоюзов, экономического блока региона, областных комитетов по туризму, труду и занятости, управления общественных проектов и молодёжной политики. Ведем совместную работу и по взаимодействию с другими регионами, в том числе и с Белоруссией. Сейчас мы можем более плотно работать в направлении вопросов охраны труда», - отметил Игорь Иванов.

Также представители Псковского облсовпрофа и Брестского профобъединения договорились о встречах на туристических выставках, которые состоятся в апреле и в мае, где они смогут более детально обсудить ряд вопросов дальнейшего сотрудничества.