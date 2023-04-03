Собака Ханна из Пскова завела страницу «ВКонтакте»

17:29, 03 апреля 2023, ПАИ

Хозяйка собаки Ханны, которая стала звездой интернета благодаря своим необычным умениям, завела группу своего питомца в соцсети «ВКонтакте». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила владелица собаки Кира Хлебович.

«Я решила завести группу для Ханны, чтобы собрать лояльную аудиторию на новой площадке и размножать улыбки», - рассказала Кира Хлебович.

Ранее сообщалось, что псковская собака Ханна стала интернет-звездой.