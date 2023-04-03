Билеты на Фестиваль русской музыки в Пскове можно приобрести со скидкой 30%
Билеты на фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова можно приобрести по «Пушкинской карте» со скидкой 30%. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.
По «Пушкинской карте» доступны следующие мероприятия фестиваля:
- «Псковитянки» (концерт ансамбля русской музыки «Псков»);
- «Романсы Рахманинова» (концерт, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора);
- «Картинки с выставки» (концерт ансамбля медно-духовых инструментов «Российский брасс-ансамбль» под руководством Алексея Репникова);
- «Балетный гала-концерт» (с участием артистов Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области);
- «Концерт объединенного оркестра» (камерный оркестр Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области).
Билеты можно приобрести на сайте и в кассе БКЗ.
Напомним, фестиваль русской музыки проходит в Пскове с 1 по 9 апреля. Зрители могут посетить спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Участниками фестиваля стали известные музыкальные коллективы и солисты Мариинского театра, Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и Ансамбль русской музыки «Псков».
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