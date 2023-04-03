Анализы горячей воды в детском саду и жилых домах взяли в деревне Родина

17:37, 03 апреля 2023, ПАИ

Анализы горячей воды в детском саду и в квартирах трех жилых домов взяли специалисты в деревне Родина. Информацию о пригодности воды к использованию донесут до жителей деревни после получения результатов исследования сегодня, после 18:00. Об этом в своем телеграм-канале написала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

«Для устранения загрязнений трубопроводов в течение периода с 29 марта по 2 апреля муниципальное предприятие «Комуслуги» проводило промывку системы горячего водоснабжения. Ежедневно вода забиралась из системы для проведения анализов на наличие нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Как отметила Наталья Фёдорова, по результатам анализов на данный момент наблюдается значительная положительная динамика.

«Для приведения в нормативное состояние внутридомовых сетей специалисты провели промывку в период с 2 по 3 апреля», - написала глава района.

Ранее сообщалось, что ситуацию с вобоснабжением в деревне Родина прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.