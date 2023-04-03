В администрации Пскова сменился начальник отдела предпринимательства
Начальником отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Пскова с 5 апреля назначена Наталья Васильева. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Ранее Наталья Васильева занимала пост начальника отдела в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Имеет юридическое образование.
Ранее этот пост занимал Василий Демидов.
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