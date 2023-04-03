Представители ЛДПР стали участниками Дня единения народов в Себежском районе

17:47, 03 апреля 2023, ПАИ

Представители ЛДПР приняли участие в программе ко Дню единения народов России и Белоруссии в Себежском районе. Об этом сообщается в группе «ЛДПР Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Программа включала в себя возложение цветов в сквере Знамени Победы, международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края», а также концерт творческих коллективов Себежа и Верхнедвинска.

Участниками праздничных мероприятий стали представители Псковского регионального отделения ЛДПР, депутаты и активисты Себежского местного отделения партии.

«Мы возложили живые цветы к памятнику героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Себежской земле, и почтили их память минутой молчания. Это одна, но далеко не единственная страница истории, общей для наших дружественных народов. В честь праздника активисты местного отделения ЛДПР также раздали землякам сувениры с партийной символикой. Я считаю, что праздник на Себежской земле действительно удался!» - отметил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.