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Представители ЛДПР стали участниками Дня единения народов в Себежском районе

Представители ЛДПР приняли участие в программе ко Дню единения народов России и Белоруссии в Себежском районе. Об этом сообщается в группе «ЛДПР Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Программа включала в себя возложение цветов в сквере Знамени Победы, международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края», а также концерт творческих коллективов Себежа и Верхнедвинска.

Фото: здесь и далее группа «ЛДПР Псковская область»

Участниками праздничных мероприятий стали представители Псковского регионального отделения ЛДПР, депутаты и активисты Себежского местного отделения партии.

«Мы возложили живые цветы к памятнику героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Себежской земле, и почтили их память минутой молчания. Это одна, но далеко не единственная страница истории, общей для наших дружественных народов. В честь праздника активисты местного отделения ЛДПР также раздали землякам сувениры с партийной символикой. Я считаю, что праздник на Себежской земле действительно удался!» - отметил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

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