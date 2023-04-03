Мужчину в черной кожаной куртке разыскивают в Великих Луках

17:49, 03 апреля 2023, ПАИ

24-летний великолучанин Кирилл Кузнецов ушел из дома и не выходит на связь. Об этом сообщает поисковой отряд «След» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 196 см, был одет в кожаную куртку черного цвета, брюки спортивного стиля и кроссовки черные фирмы Nike. Передвигается на машине Audi, которая переделана для гонок.

«Есть основания тревожиться за его благополучие», — отметили в отряде.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кирилла Кузнецова, просят звонить по телефонам 02 либо в поисковый отряд «След» по номеру +79113767676.