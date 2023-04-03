Как работники могут защитить свои права, расскажут в новом выпуске «Территории закона»

17:54, 03 апреля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня, 3 апреля, в 19:50 на телеканале «Первый Псковский».

Ведущая Рахиба Сулейманова расскажет, какая ответственность грозит организациям за невыплату зарплаты сотрудникам, как работникам защитить свои права и получить причитающиеся деньги, а также какие еще выплаты обязан произвести недобросовестный работодатель потерпевшей стороне.

В проекте «Территория закона» подробно и доступно рассказывают о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу. Программа подготовлена совместно с прокуратурой Псковской области.