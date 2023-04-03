На четыре позиции поднялся Псков в индексе благоприятной городской среды

18:08, 03 апреля 2023, ПАИ

Псков по итогам 2022 года стал городом с благоприятной городской средой. Это следует из индекса качества городской среды, сформированном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Города Российской Федерации разнообразны как по размеру, так и по климатическим условиям. Для учета этих особенностей и корректной оценки все города делятся на группы. Псков специалисты относят к подгруппе «большие города».

Псков набрал 224 балла из 360-ти возможных, и в своей подгруппе из 89 городов региональный центр занял 18 место (в 2021 году – 22 место).

В 2022 году по критерию «жильё и прилегающие пространства» Псков набрал 46 баллов (в 2021 – 40 баллов); по улично-дорожным сетям – 39 баллов (в 2021 – 40 баллов); по озелененным пространствам – 36 баллов (в 2021 – 33 балла); по общественно-деловой инфраструктуре и прилегающим пространствам – 32 балла (в 2021 – 31 балл).

Также учитывались такие пункты, как социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, в 2022 году он составил – 37 баллов (в 2021 – 34 балла); общегородское пространство - 34 балла (в 2021 – 35 баллов).

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды.

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.

Поскольку качество городской среды не является простой суммой качества жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и пр. и требует оценки также по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств в матрице добавляется общегородское пространство, в действительности объединяющее в себе все остальные. Это призвано сделать расчет индекса максимально полным и эффективным.