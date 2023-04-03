Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На четыре позиции поднялся Псков в индексе благоприятной городской среды

Псков по итогам 2022 года стал городом с благоприятной городской средой. Это следует из индекса качества городской среды, сформированном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Города Российской Федерации разнообразны как по размеру, так и по климатическим условиям. Для учета этих особенностей и корректной оценки все города делятся на группы. Псков специалисты относят к подгруппе «большие города».

Псков набрал 224 балла из 360-ти возможных, и в своей подгруппе из 89 городов региональный центр занял 18 место (в 2021 году – 22 место).

В 2022 году по критерию «жильё и прилегающие пространства» Псков набрал 46 баллов (в 2021 – 40 баллов); по улично-дорожным сетям – 39 баллов (в 2021 – 40 баллов);  по озелененным пространствам – 36 баллов (в 2021 – 33 балла); по общественно-деловой инфраструктуре и прилегающим пространствам – 32 балла (в 2021 – 31 балл).

Также учитывались такие пункты, как социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, в 2022 году он составил – 37 баллов (в 2021 – 34 балла); общегородское пространство - 34 балла (в 2021 – 35 баллов).

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды.

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.

Поскольку качество городской среды не является простой суммой качества жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и пр. и требует оценки также по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств в матрице добавляется общегородское пространство, в действительности объединяющее в себе все остальные. Это призвано сделать расчет индекса максимально полным и эффективным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2023

Духовные песнопения пройдут в Пскове в Вербное воскресение

03 апреля 2023

На четыре позиции поднялся Псков в индексе благоприятной городской среды
03 апреля 2023

Как работники могут защитить свои права, расскажут в новом выпуске «Территории закона»
03 апреля 2023

Представители ЛДПР стали участниками Дня единения народов в Себежском районе
03 апреля 2023

Анализы горячей воды в детском саду и жилых домах взяли в деревне Родина
03 апреля 2023

Псковским росгвардцейцам вручили государственные, региональные и ведомственные награды
03 апреля 2023

Собака Ханна из Пскова завела страницу «ВКонтакте»
03 апреля 2023

В администрации Пскова сменился начальник отдела предпринимательства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...