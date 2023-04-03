Об истории древнего города рассказали работникам Изборского музея

19:57, 03 апреля 2023, ПАИ

Методическое занятие провели в Изборском музее работники музея «Херсонес Таврический». Об этом сообщает пресс-служба Изборского музея-заповедника.

Заведующая отделом византийской истории Татьяна Яшаева и заведующая отделом античной истории Виктория Нессель прочитали собравшимся лекцию об основных вехах истории Херсонеса, античного и византийского.

Из лекции сотрудники Изборского музея узнали об истории возникновения и развития древнего города на Крымском полуострове, о строительстве и устройстве древней крепости. Кроме того, большое внимание на занятии уделили теме зарождения христианства, Корсунскому походу и крещению князя Владимира.

Отметим, что все знания, полученные на методическом занятии, в дальнейшем пригодятся сотрудникам музея для проведения экскурсий по выставке «Корсунская легенда», торжественное открытие которой пройдёт уже завтра в 14:00 в выставочном зале музея-заповедника «Изборск».