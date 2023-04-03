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Общество

Мобильная выставка к концерту «Шаляпин и Я» открыта на вокзале в Пскове

Фото ПАИ

Концерт-спектакль «Шаляпин и Я» к 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина проходит на Псковском железнодорожном вокзале.

Куратор проекта «Шаляпин и Я» Диана Бартенева поделилась историей создания мобильной выставки, приуроченной к дате рождения Фёдора Шаляпина.

Фото ПАИ

«Был сделан запрос в Санкт-Петербургский музей Шаляпина, мы работали с архивами, дневниками Шаляпина. Но так как мы филармония и не имеем права получить оригинальные экспонаты, то получили точные копии», — уточнила Диана Бартенева.

Фото ПАИ

В экспозицию входят предметы из частных коллекций (в основном псковских коллекционеров), также представлен эскиз петербургской художницы, её дипломная работа — портрет Фёдора Шаляпина.

Для передачи атмосферы времени жизни оперного певца были приобретены дореволюционная мебель и флаконы. Псковский драматический театр предоставил бюст Шаляпина.

«Выставка оформлена в виде ширм, можем перевезти её в любой город. Выставка мобильная», — уточняет куратор проекта.

Экспозиция поделена на четыре зоны — фое, костюмерку, гримёрку и сцену. Все зоны передают этапы жизнь певца: например, фойе — это дом, гимназия, родители и земля.  

Часы работы выставки уточнить в социальных сетях проекта. 

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