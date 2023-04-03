Врачи-пульмонологи приняли более 80 пациентов в Великих Луках

20:44, 03 апреля 2023, ПАИ

Более 80 человек с тяжёлыми респираторными патологиями и сложными диагностическими ситуациями приняли врачи-пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы в рамках выездного приёма в Великих Луках. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

Команду медиков возглавляла главный внештатный специалист области, главный врач учреждения Анастасия Повторейко.

Любой желающий мог пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и компьютерную томографию (КТ) или воспользоваться различными платными лабораторными исследованиями.

Также в комментариях к посту на странице Псковской областной инфекционной клинической больницы можно написать, какой район больше всего нуждается в приезде специалистов медицинского учреждения.