Врачи-пульмонологи приняли более 80 пациентов в Великих Луках
Более 80 человек с тяжёлыми респираторными патологиями и сложными диагностическими ситуациями приняли врачи-пульмонологи Псковской областной инфекционной клинической больницы в рамках выездного приёма в Великих Луках. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.
Команду медиков возглавляла главный внештатный специалист области, главный врач учреждения Анастасия Повторейко.
Любой желающий мог пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и компьютерную томографию (КТ) или воспользоваться различными платными лабораторными исследованиями.
Также в комментариях к посту на странице Псковской областной инфекционной клинической больницы можно написать, какой район больше всего нуждается в приезде специалистов медицинского учреждения.