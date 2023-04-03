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Общество

Школьник из Бежаниц стал финалистом международного форума научной молодёжи

Фото газеты «Сельская новь»​Дмитрий Соловьёв, ученик 11-го класса Бежаницкой школы, стал финалистом российского этапа Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» и награждён сертификатом, подтверждающим очное участие в защите научно-исследовательских проектов. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

На форуме Дима представлял результаты своей научно-исследовательской работы «Создание и изучение модели телескопа».

Фото газеты «Сельская новь»

С 27 по 31 марта в Москве проходил российский этап Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее». 10 стран, 65 субъектов Российской Федерации, 14 научно-исследовательских институтов, 13 университетов, 47 секций, более тысячи молодых исследователей.

Делегация Псковской области состояла из 18 участников.

Программа форума была насыщенной: работала международная выставка, на которой Псковскую область представляли два участника делегации, действовали четыре научно-познавательные площадки на базе НИУ МЭИ, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова и РГГУ (лекции и экскурсии по лабораториям), секции форума, были проведены интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики и культурная программа.

В борьбе команд за научно-технологический кубок России команда Псковской области получила кубок первой степени.

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