Главная звезда Дней Пушкинской поэзии еще не определенна

21:42, 03 апреля 2023, ПАИ

В научно-культурном центре Пушкинского Заповедника состоялась рабочая встреча по подготовке празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры со 2 по 4 июня. Об этом сообщила Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Со стороны региона было представлено творческое наполнение праздника. На сегодняшний день не определена звезда праздника, которая выступит на главной сцене. Этот вопрос сейчас на рассмотрении. Кроме того, режиссеру праздника Марии Литвиновой была поставлена задача сформировать массив информации о каждом запланированном мероприятии и переформатировать сетку событий, обновив карту праздника.

Комиссией были обсуждены и организационные моменты. Было принято решение сохранить прошлогоднюю систему парковочных мест и действие пропусков. В связи с этим был поднят вопрос о плановом ремонте дорог, который не должен препятствовать проведению праздника.

По опыту культработников прошлого года была выявлена потребность в установке информационных столбов с картой расположения площадок и программой праздника.

«Ответственным лицам поставлены задачи, решение которых мы обсудим на следующей встрече, которая пройдёт в режиме ВКС», - уточнила Ольга Тимофеева.

Отметим, что в прошлом году порядка 48 тысяч гостей посетили село Михайловское в Дни пушкинской поэзии.