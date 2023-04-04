Эксперты ответили на главные вопросы о весеннем призыве

22:03, 03 апреля 2023, ПАИ

О службе в армии и о том, что нужно знать о весеннем призыве, рассказали эксперты ресурса «Объясняем.рф».

На вопрос, сохраняется ли отсрочка от призыва на службу, если после окончания колледжа студент поступит в университет, ответ однозначный: отсрочка от призыва на службу в связи с получением образования предоставляется один раз.

Может ли сотрудник IT-компании оформить получение отсрочки самостоятельно?

Подать заявки на отсрочку для своих сотрудников могут только сами компании.

Можно ли отказаться от реализации своего права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу?

Да, можно. Отказ от реализации права на освобождение или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии.

Отметим, что в этом году 147 тысяч человек будут призваны в армию с 1 апреля.