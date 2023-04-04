Налоговая служба напоминает о сроках подачи уведомлений о платежах

22:28, 03 апреля 2023, ПАИ

С 1 января 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрена обязанность представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (форма и формат уведомления утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подать уведомление для распределения единого налогового платежа по налогам с авансовой системой расчётов в налоговый орган по месту учёта не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (по НДФЛ, страховым взносам (для работодателя), при упрощённой системе налогообложения и по имущественным налогам юридических лиц).

Напомним, с 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков в беззаявительном порядке введён институт единого налогового счета (ЕНС) (федеральный закон № 263-ФЗ).

6 апреля 2023 года в 11:00 заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис и начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом управления Дмитрий Иванов проведут онлайн-вебинар на данную тему и расскажут о том, какими способами может быть подано уведомление и как его несвоевременное представление или непредставление может привести к начислению пени.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.