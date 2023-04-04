Здание военкомата в Брянске атаковали беспилотники

23:23, 03 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника атаковали один из объектов в Севском районе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — написал Богомаз в телеграм-канале в понедельник. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Позже в понедельник Богомаз сообщил об атаке со стороны ВСУ на здание полиции.

«Ещё одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет», — добавил глава региона.