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Общество

Олеся Жарикова была награждена памятной медалью

В рамках мероприятия заместитель генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Олеся Жарикова была награждена памятной медалью «185 лет управлению государственным имуществом России» за большой личный вклад в развитие имущественных отношений и плодотворное сотрудничество. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

31 марта в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области состоялось мероприятие, приуроченное к 185-летию со дня основания системы управления государственным имуществом.

Руководитель межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях Татьяна Пайвина высказала особые слова благодарности за сплочённую работу комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области и АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

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