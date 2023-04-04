Олеся Жарикова была награждена памятной медалью

00:07, 04 апреля 2023, ПАИ

В рамках мероприятия заместитель генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Олеся Жарикова была награждена памятной медалью «185 лет управлению государственным имуществом России» за большой личный вклад в развитие имущественных отношений и плодотворное сотрудничество. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

31 марта в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области состоялось мероприятие, приуроченное к 185-летию со дня основания системы управления государственным имуществом.

Руководитель межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях Татьяна Пайвина высказала особые слова благодарности за сплочённую работу комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области и АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».