Открытую в XIX веке туманность сфотографировал со своего балкона директор псковского планетария

07:46, 04 апреля 2023, ПАИ

Открытую в XIX веке туманность сфотографировал со своего балкона директор сковского планетария Владимир Колпаков. Снимками он поделился в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с 2 на 3 апреля неожиданно образовалось чистое небо. К сожалению, сильный ветер всё испортил. Пришлось пробовать превратить свой балкон в астробалкон. Получилось так себе. Новое оборудование, полученное в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!». чудесное, но когда с балкона тебе доступен только небольшой кусок западного неба. Картинка получилась слегка не в фокусе. Видимо, в процессе съёмки немного съехала юстировка, потому что ставил фокус по маске Бахтинова перед съёмкой и там было всё хорошо. Снимал IC 443 (Sharpless 248) — туманность, являющаяся остатком сверхновой в созвездии Близнецы», - пояснил Владимир Колпаков.

На небе туманность располагается возле звезды Эта Близнецов. От Земли находится на расстоянии около 5000 световых лет. Объект был открыт немецким астрономом Максом Вольфом 25 сентября 1892 года.

IC 443 является остатком сверхновой звезды, которая вспыхнула от 5 000 до 30 000 лет назад.