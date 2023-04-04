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Общество

Псковичам предлагают скинуться на автомобили для фронта

В преддверии 9 Мая Народный фронт открывает сбор средств на автомобили для фронта. В рамках проекта «Всё для победы!» будет сформирован поезд, который благодаря российским железнодорожникам доставит на передовую внедорожники, пикапы, микроавтобусы и квадроциклы. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Народного фронта.

В железнодорожный состав войдут вагоны из разных регионов страны. Автомобили, которых ожидается в составе гуманитарного груза более 200, будут установлены на специальные платформы. Также на средства сбора будет закуплено необходимое военным снаряжение и оборудование. С предложением формирования поезда выступил Народный фронт, а российские железнодорожники поддержали инициативу.

Мы принимаем заявки от каждого, кто готов передать технику для наших бойцов на линию фронта. Для участия в акции «Автопоезд» транспортные средства должны быть на ходу и с документами.

Чтобы стать частью проекта и помочь нашим военнослужащим необходимо обратиться к нам в региональный исполком Народного фронта в Псковской области по адресу: Псков, ул. Советская д. 15, контактный телефон - +7 (921) 210-73-82.

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