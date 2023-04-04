В Пскове на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах − опрос

08:42, 04 апреля 2023, ПАИ

В Пскове на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах, сообщает сервис SuperJob.

Добираться на работу на велосипеде хотели бы 32% жителей Пскова. Уже освоили этот транспорт и приезжают на нем к началу рабочего дня 4% горожан. Самокаты и электросамокаты менее популярны, чем велосипеды. Только 2% жителей Пскова рассказали о том, что уже ездят на них на работу. Хотел бы освоить этот вид транспорта каждый четвертый горожанин (23%).

На велосипедах, и на самокатах мужчины ездят на работу чаще женщин, а респонденты до 34 лет — чаще опрошенных старше 45 лет. Желающих присоединиться к ним также больше среди мужчин и молодежи.