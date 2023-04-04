В Госдуме предложили сажать создателей финансовых пирамид на 12 лет

10:02, 04 апреля 2023, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект, который вдвое увеличивает наказание за организацию финансовых пирамид. Авторы инициативы из Федерального фонда по защите прав вкладчиков предлагают сажать создателей таких мошеннических инвестпроектов на срок до 12 лет. Накануне законопроект получил одобрение рабочей группы экспертов Центробанка, сообщили его авторы.

Срок лишения свободы в некоторых случаях предлагается увеличить с максимальных шести до 12 лет с конфискацией имущества, а штрафы — с полутора до трех миллионов рублей. Для этого в уголовный и административный кодекс предлагается внести ряд изменений, пишут «Известия».



Но самое важное в законопроекте — это не сроки, а смысл, полагают его авторы. Ключевым условием ныне действующей уголовной статьи является привлечение средств при отсутствии инвестиционной деятельности. То есть с людей собирают деньги, но никуда их не вкладывают, а значит и доходности взяться неоткуда. И это образует состав преступления.

«Но «пирамидчики» нашли способ обойти это — они инвестируют деньги формально, в однодневку или любые неликвидные активы, после чего правоохранительные органы уже не могут к ним придраться», — рассказал управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков Марат Сафиулин.



Статья 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества», предусматривающая от четырех до шести лет лишения свободы, и статья 14.62 КоАП со штрафом до 1,5 миллиона рублей на практике не работают, рассказал Марат Сафиулин.

С 2016 по 2022 год по статье 172.2 было возбуждено всего 24 уголовных дела, ни одно из которых не было доведено до суда. А по аналогичной административной статье — всего 16 протоколов за тот же период.