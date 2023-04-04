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Общество

В Псковской области будут открыты 58 площадок для написания диктанта Победы

В Псковской области будут открыты 58 площадок для написания диктанта Победы, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет по всей России и в зарубежных странах 27 апреля. При этом пройти испытание можно как на площадках диктанта, так и на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.

Участников ждут 25 вопросов, 20 из них будут касаться общей военно-исторической тематики, 5 затронут региональную тематику. 

Накануне выложили первый тренировочный тест. Задания посвящены битве за Москву, освобождению советскими войсками городов Европы, действиям юных партизан в оккупированной в годы Великой Отечественной войны Керчи, литературным произведениям. Всего в данном тесте 10 вопросов. Задания находятся в разделе «Тесты» (подраздел «Тренировочные тесты»). 

По итогам диктанта Победы победители будут отмечены дипломами и получат приглашения на парад 9 мая на Красной площади в Москве. Выпускники школ, получившие высокие результаты по итогам очного тестирования, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии государственных и общественных организаций, а также силовых структур. 

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