Пропавший 24-летний великолучанин найден живым

09:57, 04 апреля 2023, ПАИ

Пропаший 24-летний великолучанин Кирилл Кузнецов найдем живым. Об этом сообщает поисковой отряд «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Кирилл Кузнецов найден, с ним всё благополучно», — отметили в группе.

Отряд благодарит подписчиков группы за полезную информацию, которая повлияла на поиски, а также за распространение информации.