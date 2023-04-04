Пропавший 24-летний великолучанин найден живым
Пропаший 24-летний великолучанин Кирилл Кузнецов найдем живым. Об этом сообщает поисковой отряд «След» в соцсети «ВКонтакте».
«Кирилл Кузнецов найден, с ним всё благополучно», — отметили в группе.
Отряд благодарит подписчиков группы за полезную информацию, которая повлияла на поиски, а также за распространение информации.
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