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Бежаничане завоевали кубок в международном турнире по мини-футболу

Бежаницкая команда девушек «Штурм» завоевала кубок в Международном турнире по мини-футболу «Кубок ООО Алавия - Каникулы - Весна-2023», который проходил в поселке Пустошка с 28 марта по 1 апреля. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь» Бежаницкого района

В последний день соревнований играли девушки 2008-2009 годов рождения. 

По итогам турнира лучшим бомбардиром признали Арину Андрееву из команды «Штурм».

Так, серебряным призёром стала великолукская команда «Кадеты», а бронзу получили футболисты из команды Великих Лук «Экспресс».

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