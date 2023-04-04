Бежаничане завоевали кубок в международном турнире по мини-футболу

10:17, 04 апреля 2023, ПАИ

Бежаницкая команда девушек «Штурм» завоевала кубок в Международном турнире по мини-футболу «Кубок ООО Алавия - Каникулы - Весна-2023», который проходил в поселке Пустошка с 28 марта по 1 апреля. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

В последний день соревнований играли девушки 2008-2009 годов рождения.

По итогам турнира лучшим бомбардиром признали Арину Андрееву из команды «Штурм».

Так, серебряным призёром стала великолукская команда «Кадеты», а бронзу получили футболисты из команды Великих Лук «Экспресс».