Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на страусиные яйца перед Пасхой вырос в Псковской области

Фото: Страусиная ферма «Изборский страус»

Спрос на страусиные яйца в Псковской области вырос в преддверии Пасхи, сообщил корреспонденту ПАИ директор страусиной фермы в Псковской области Евгений Прокофьев.

«Сейчас есть очередь на яйца, и ближайшие покупатели вероятнее всего смогут получить свой заказ только после Пасхи. Покупают яйца и псковичи, и жители Санкт-Петербурга, и даже из Москвы у нас есть заказы», - рассказал директор фермы.

Он также сообщил, что сейчас страусы несутся плохо. Примерно 1 яйцо в неделю. Связано это с холодами и несезоном. «К маю эти же птицы будут нести примерно по 5 яиц в день», – рассказал директор фермы.

В основном яйца покупают те, кто хочет удивить своё семейство необычным яйцом на Пасху. Для таких случаев сотрудники фермы специально раскрашивают перед праздником страусиные яйца и даже продают сувениры из страусиной скорлупы.

Сейчас в распоряжении фермы имеется 35 страусов, которые способны нести яйца. Из них 6 слишком молодые и начнуть нестись только к лету. Всего на ферме за год производят около 1000 яиц. 

Отметим, что стоимость самого яйца за год не изменилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2023

Псковские теплосети начали цикл рассказов об особенностях городской воды
04 апреля 2023

Очередь на латвийской границе под Псковом сократилась на треть
04 апреля 2023

Псковичей приглашают почтить память Владимира Жириновского

04 апреля 2023

Тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года сильно не изменятся — Путин
04 апреля 2023

Михаил Ведерников посетил новый ФАП в Черёхе
04 апреля 2023

Музыкальное хулиганство: псковичи делятся впечатлениями от концерта «Шаляпин и я»
04 апреля 2023

Работу центра доктора Бубновского обсуждают в медиацентре ПАИ
04 апреля 2023

5 апреля некоторые псковичи и туристы смогут попасть в Изборский музей бесплатно

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...