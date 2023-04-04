Спрос на страусиные яйца перед Пасхой вырос в Псковской области

11:06, 04 апреля 2023, ПАИ

Спрос на страусиные яйца в Псковской области вырос в преддверии Пасхи, сообщил корреспонденту ПАИ директор страусиной фермы в Псковской области Евгений Прокофьев.

«Сейчас есть очередь на яйца, и ближайшие покупатели вероятнее всего смогут получить свой заказ только после Пасхи. Покупают яйца и псковичи, и жители Санкт-Петербурга, и даже из Москвы у нас есть заказы», - рассказал директор фермы.

Он также сообщил, что сейчас страусы несутся плохо. Примерно 1 яйцо в неделю. Связано это с холодами и несезоном. «К маю эти же птицы будут нести примерно по 5 яиц в день», – рассказал директор фермы.

В основном яйца покупают те, кто хочет удивить своё семейство необычным яйцом на Пасху. Для таких случаев сотрудники фермы специально раскрашивают перед праздником страусиные яйца и даже продают сувениры из страусиной скорлупы.

Сейчас в распоряжении фермы имеется 35 страусов, которые способны нести яйца. Из них 6 слишком молодые и начнуть нестись только к лету. Всего на ферме за год производят около 1000 яиц.

Отметим, что стоимость самого яйца за год не изменилась.