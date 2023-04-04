Ограничение парковки по понедельникам ввели на двух улицах Пскова
Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств вводят на двух улицах Пскова. Об этом сообщается в группе «СитиИнвестГрупп» в соцсети «ВКонтакте».
«Для выполнения качественной уборки проезжей части вводятся ограничения на остановку и стоянку транспортных средств по понедельникам с 08:00 до 18:00», - отмечается в сообщении.
Это коснётся следующих улиц:
- улица Сиреневый бульвар (от проспекта Энтузиастов до улицы Юности);
- улица Текстильная (вдоль домов № 2 и 10).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 апреля 2023
Псковская область намерена привлечь на работу выпускников Педиатрического университета
04 апреля 2023
Открытую в XIX веке туманность сфотографировал со своего балкона директор псковского планетария