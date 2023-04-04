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Общество

Ограничение парковки по понедельникам ввели на двух улицах Пскова

Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств вводят на двух улицах Пскова. Об этом сообщается в группе «СитиИнвестГрупп» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «СитиИнвестГрупп» в соцсети «ВКонтакте»

«Для выполнения качественной уборки проезжей части вводятся ограничения на остановку и стоянку транспортных средств по понедельникам с 08:00 до 18:00», - отмечается в сообщении.

Это коснётся следующих улиц:

- улица Сиреневый бульвар (от проспекта Энтузиастов до улицы Юности);
- улица Текстильная (вдоль домов № 2 и 10).

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