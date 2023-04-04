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Общество

Псковская область намерена привлечь на работу выпускников Педиатрического университета

Сегодня в Педиатрическом университете в Санкт-Петербурге пройдёт встреча комитета по здравоохранению Псковской области со студентами 4-6 курсов. Цель — привлечь будущих выпускников вуза продолжить обучение в ординатуре по целевому направлению, сообщили ПАИ в комитете.

«Близость к федеральному центру приводит к тому, что вымывается в определённой степени кадровый состав. Но этот вопрос надо решать совместно, мы готовы как университет всячески этому способствовать в плане закрепления кадров в Псковской области», - отметил заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами РФ НМИЦ Педиатрического университета Антон Соловьёв.

Ранее регион посетили 6 экспертов, среди них — специалист по кадрам НМИЦ Педиатрического университета Екатерина Лисицына. Она лично встретилась с начальником отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ириной Жаворонковой.  Обсуждение назревших проблем региона привело к совместному решению о проведении ряда мероприятий по привлечению кадровых ресурсов в область.

«Человеческие ресурсы – основа любой организации, в особенности медицинской. Поэтому обеспечение высококвалифицированными кадрами лечебных учреждений — одна из главных задач Псковской области, - отметила Екатерина Лисицына. – В рамках работы Национального медицинского исследовательского центра мы договорились о совместном проведении мероприятий для привлечения в регион «нецелевых» студентов и ординаторов. Кроме того, обсудили возможность сотрудничества Педиатрического университета по вопросу повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов».

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