Работу центра доктора Бубновского обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 04 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию Центра доктора Бубновского в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.

Расширение центра, увеличение перечня услуг, как подлечить себя бесплатно по полису ДМС, как проходит реабилитация военнослужащих.

Об этом и многом другом поговорим с руководителем центра доктора Бубновского, врачом-кинезитерапевтом Людмилой Кочуковой, главным врачом, заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук Людмилой Панариной и врачом-кинезитерапевтом Игорем Тимишбаевым.