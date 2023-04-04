Работу центра доктора Бубновского обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная развитию Центра доктора Бубновского в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.
Расширение центра, увеличение перечня услуг, как подлечить себя бесплатно по полису ДМС, как проходит реабилитация военнослужащих.
Об этом и многом другом поговорим с руководителем центра доктора Бубновского, врачом-кинезитерапевтом Людмилой Кочуковой, главным врачом, заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук Людмилой Панариной и врачом-кинезитерапевтом Игорем Тимишбаевым.
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