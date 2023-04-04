Псковские врачи прошли обучение по эстетической гинекологии

10:58, 04 апреля 2023, ПАИ

В гинекологическом отделении Псковской областной клинической больнице врачи прошли обучение по эстетической гинекологии и основам интимной пластики. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Заведующий гинекологическим отделением Сергей Ильяшенко и врач - акушер-гинеколог гинекологического отделения Татьяна Григорьева повысили квалификацию в научно-образовательном медцентре в Екатеринбурге.

Теперь в Псковской областной клинической больнице будут выполнять операции для коррекции сексуальной функции женщин. Речь, в частности, идет об аугментации точки G, введении гиалуроновой кислоты в эту зону для придания ей объёма, увеличения размера и повышения чувствительности. Также будет выполняться контурная пластика больших половых губ, лабиопластика - коррекция формы малых половых губ; анатомический нитевой лифтинг - методика интимного омоложения, направленная на укрепление мышечного каркаса.