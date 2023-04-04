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Происшествия

Пскович пострадал в результате взрыва на встрече с Владленом Татарским

Фото: Следственный комитет России

Житель Псковской области пострадал в результате взрыва на встрече с Владленом Татарским 2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Из 31 человека 21 – петербуржец, десять человек - иногородние, из них пять человек - Ленинградская область, остальные из Пензы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Псковской области и Оренбурга», – уточнил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Пострадавшие от взрыва 2 апреля посетители кафе получат от правительства города компенсации в размере 500 тыс. рублей или 250 тыс. рублей. Сумма будет зависеть от тяжести состояния. 

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в доме № 25 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В этот день в заведении проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского. Взрывное устройство было спрятано в статуэтку. Ее подарили Владлену Татарскому, который погиб в результате происшествия, еще 33 человека пострадали. В причастности к организации взрыва подозревают Дарью Трепову, которую задержали на следующий день.

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