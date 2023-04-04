Более 1500 правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД Пскова с помощью системы «Паутина»

11:13, 04 апреля 2023, ПАИ

Рейд с помощью специального программного обеспечения «Паутина», который выявляет в потоке транспортные средства с прекращённой регистрацией, провели в Пскове сотрудники Госавтоинспекции с 27 марта по 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В «поле зрения» комплекса «Паутина» попадают все транспортные средства, проезжающие через участки улично-дорожной сети, на которых установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.

Если перекресток пересек автомобиль, у собственника которого есть неоплаченные штрафы или он ранее был лишен права управления, задерживался за грубые нарушения ПДД либо нет информации о регистрации транспортного средства, то ближайший наряд ДПС останавливает его для проверки.

За время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1575 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, выявили 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали одного водителя.

В ходе рейдового мероприятия сотрудники полиции зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.