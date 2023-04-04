Автомобилистам Псковской области пояснили, куда можно сдать старые покрышки

11:41, 04 апреля 2023, ПАИ

Куда сдать старые автомобильные покрышки, объяснили жителям Псковской области в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте» к началу сезона смены шин.

«Автомобильные шины отнесены к отходам III–IV группы опасности и не входят в состав твердых коммунальных отходов, поэтому не могут быть утилизированы региональным оператором по обращению с ТКО. Они подлежат утилизации, то есть вторичному использованию и применению. Покрышки необходимо сдать специализированным организациям, осуществляющим данный вид деятельности и имеющим соответствующую лицензию», - пояснил директор регионального оператора Александр Киселев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Кроме того, эксперт отметил, что запрещается использовать автомобильные шины для организации клумб и площадок, так как при нагревании шины выделяют вредные вещества в воздух и почву. Частицы каучука и смолы, которые входят в состав автопокрышки, проникнув в лёгкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний.