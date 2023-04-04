В России примут новые меры для борьбы с контрафактным алкоголем в селах

12:12, 04 апреля 2023, ПАИ

Снизить цену на лицензию на торговлю алкоголем планиурет Госдума. По мнению парламентариев, такая стратегия позволит уменьшить количество контрафакта. Соответствующей информацией поделился депутат VIII созыва Сергей Алтухов в своем Telegram-канале, сообщает РИА ФАН.

Он подчеркнул, что стоимость лицензии может снизиться в десять раз, при этом речь идет только о торговых точках в сельской местности. Кроме того, парламентарии хотят ужесточить наказание за незаконную торговлю в этом сегменте.

Алтухов также напомнил, что контрафактные продукты могут нанести вред здоровью, однако в селах у людей нет выбора. У небольших точек просто нет возможности оплатить лицензию на продажу качественного алкоголя из-за высокой стоимости.