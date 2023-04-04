Ректор ПсковГУ станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»

12:06, 04 апреля 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 4 апреля в 14:00.

Что осталось сделать на строительстве нового медицинского корпуса университета? Почему ПсковГУ постоянно в топ-20 медийной активности российских университетов? Почему «зимний» университет пройдёт весной? Каких очень важных персон вуз ждёт в ближайшие месяцы? Зачем Пскову участие в олимпиадном движении? Зачем преподавателям ПсковГУ знать, каким должен быть университет через 10-20 лет?

Эти темы ведущие Александр Машкарин и Надежда Лищенко обсудят с ректором Натальей Ильиной в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».