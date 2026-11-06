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Псковский онколог объяснил, почему флюорографии недостаточно для раннего выявления рака лёгких

Рак лёгких на ранних стадиях может никак себя не проявлять, поэтому важно проходить обследования и не игнорировать тревожные изменения в самочувствии. Об этом рассказал врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Среди возможных признаков онкологических заболеваний специалист назвал повышенную утомляемость, неожиданную потерю веса, изменения на коже, боли в костях и суставах. Однако эти симптомы не обязательно указывают на рак. К тому же на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно.

При раке лёгкого насторожить должны длительный кашель и изменения мокроты: она может становиться более густой, в ней могут появляться прожилки крови. Если возникли подобные или любые другие жалобы, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Магомед Камалов поддержал инициативу о включении низкодозной компьютерной томографии (КТ) в программу диспансеризации. «Это позволит на ранних стадиях выявлять изменения в лёгких, а также, конечно, и запущенный рак, который не даёт о себе знать. Ведь флюорография не предназначена для ранней диагностики рака лёгкого», – подчеркнул медик.

Для пациентов из групп риска, по словам онколога, важны не только регулярные КТ, но и бронхоскопия. Это исследование помогает обнаружить центральный рак лёгкого, который часто не сопровождается заметными симптомами и поэтому может выявляться уже на поздних стадиях.

Хирург также отметил, что на ранних стадиях рака лёгких основным методом лечения по-прежнему остаётся операция.

По словам Магомеда Камалова, мужчины сталкиваются с раком лёгких чаще женщин.

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