Историк Подлинев назвал места Пскова, связанные со Смутным временем

23:22, 05 ноября 2026, ПАИ

Места Пскова, связанные с событиями Смутного времени, назвал магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В первую очередь эксперт отметил музей «Приказная палата», посвящённый приказной системе, благодаря которой город выстоял в Смутное время. Затем он назвал Стрелецкую слободу, располагавшуюся за рекой Великой. Стрельцы, по его словам, были одними из двигателей событий Смуты: они сыграли роль в принятии Лжедмитрия II, в обороне города от новгородских отрядов и в принятии Лжедмитрия III.

Также гость эфира упомянул церковь Космы и Дамиана с Примостья, где проходил один из внутренних боёв между сторонниками разных политических партий, и Варлаамовскую (Наугольную) башню, связанную с обороной Пскова от войск шведского короля Густава II Адольфа.