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Историк: Героическая оборона Пскова в 1615 году помогла не допустить ставленника интервентов на русский трон

Героическая оборона Пскова 1615 года помогла избежать самого негативного сценария в войнах со Швецией и Речью Посполитой, в том числе появления на русском троне ставленника интервентов. Об этом рассказал магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Никита Подлинев. Фото: ПАИ

«Если бы эти войны сложились максимально неудачно, то на русском троне мог бы оказаться либо ставленник Речи Посполитой, либо ставленник шведского королевства. Тогда можно было бы сказать, что преодоление Смуты в 1612 году не имело никакого смысла, потому что всё равно на русском троне оказался бы представитель интервентов», – подчеркнул Никита Подлинев.

По его словам, оборона Пскова стала одним из ключевых событий этих войн: она привела к серьёзному снижению военной активности на шведском фронте, хотя столкновения продолжались, в частности бой на Псковщине в 1616 году. Лишь по итогам последующих переговоров, завершившихся Столбовским миром 1617 года, России удалось вернуть Великий Новгород и Гдов, находившиеся под шведской оккупацией. Война с Речью Посполитой завершилась Деулинским перемирием в 1618 году.

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