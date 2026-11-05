Историк: Героическая оборона Пскова в 1615 году помогла не допустить ставленника интервентов на русский трон

23:14, 05 ноября 2026, ПАИ

Героическая оборона Пскова 1615 года помогла избежать самого негативного сценария в войнах со Швецией и Речью Посполитой, в том числе появления на русском троне ставленника интервентов. Об этом рассказал магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если бы эти войны сложились максимально неудачно, то на русском троне мог бы оказаться либо ставленник Речи Посполитой, либо ставленник шведского королевства. Тогда можно было бы сказать, что преодоление Смуты в 1612 году не имело никакого смысла, потому что всё равно на русском троне оказался бы представитель интервентов», – подчеркнул Никита Подлинев.

По его словам, оборона Пскова стала одним из ключевых событий этих войн: она привела к серьёзному снижению военной активности на шведском фронте, хотя столкновения продолжались, в частности бой на Псковщине в 1616 году. Лишь по итогам последующих переговоров, завершившихся Столбовским миром 1617 года, России удалось вернуть Великий Новгород и Гдов, находившиеся под шведской оккупацией. Война с Речью Посполитой завершилась Деулинским перемирием в 1618 году.