Псковский экскурсовод назвал главные качества современного гида

23:29, 05 ноября 2026, ПАИ

В условиях развития туризма роль экскурсовода меняется: из строгого «школьного» лектора он превращается в доброжелательного хозяина города, умеющего работать с информацией и находить подход к каждому гостю. Об этом рассказал магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

По словам эксперта, экскурсовод должен, во-первых, обладать знаниями фактологического материала и пониманием исторического процесса. Во-вторых, он должен уметь располагать к себе и быть доброжелательным к людям. Также важен индивидуальный подход к группе. Кроме того, с людьми нужно не читать монолог, а беседовать, улавливать их реакцию и понимать, что им интереснее.

«Нужно уметь немножко всё менять и тем самым людей заинтересовывать. То есть нужно всегда иметь индивидуальный подход. Экскурсовод будущего – это тот, кто умеет применять индивидуальный подход к группе», – отметил Никита Подлинев.