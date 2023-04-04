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Общество

Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один

Увеличение реальных доходов людей и повышение их благосостояния является первоочередной задачей для государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш», пишет ТАСС.

«Да, цены растут, а зарплаты не очень. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека - его уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — заявил глава государства в ответ на вопрос, что планируют делать власти для повышения доходов людей.

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