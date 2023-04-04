В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов в России

12:19, 04 апреля 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничении на их продажу несовершеннолетним, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Думы) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета», — приводят слова парламентария РИА Новости.

По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.